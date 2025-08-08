«Он провёл отличный год». Кейн поделился мнением о фаворите в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил, кто является главным претендентом на награду лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч» — 2025.

«Возможно, кто-то из игроков «ПСЖ». Может быть, [Усман] Дембеле. [Ашраф] Хакими провёл отличный год», — приводит слова Кейна Touchline на своей странице в социальной сети X.

В прошедшем сезоне нападающий Дембеле забил 35 голов и сделал 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах. В свою очередь, крайний защитник Хакими в минувшем сезоне принял участие в 55 матчах во всех соревнованиях, в которых он отметился 11 голами и 16 результативными передачами.

Парижский клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов.

