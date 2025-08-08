Франко Камоцци: матч с «Локомотивом» может стать последним для Станковича в «Спартаке»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Матч с «Локомотивом» может стать последним для Станковича в «Спартаке». Давайте посмотрим», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, после трёх стартовых туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча пройдёт на «РЖД Арена» 9 августа.