Президент «Реала» Перес готов лично провести переговоры с Родри — Cadena Ser

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поставил перед собой цель подписать опорного полузащитника «Манчестер Сити» Родри. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, в случае необходимости Перес готов лично провести переговоры с испанским футболистом, не привлекая посредников. Также президент «Королевского клуба» считает, что Родри сам должен сделать шаги, способствующие его переходу в испанский гранд.

Полузащитник выступает в составе «горожан» с лета 2019 года. За этот период Родри принял участие в 265 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: