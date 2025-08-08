Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Акрон: результат матча 8 августа 2025, счет 1:1, 4-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» ушёл от поражения в матче с «Динамо» Мх благодаря голу Беншимола в концовке
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
08 августа 2025, пятница. 20:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Табидзе – 42'     1:1 Беншимол – 84'    

На 42-й минуте матча защитник Джемал Табидзе открыл счёт в матче. На 84-й минуте нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол забил ответный мяч.

После этого матча в активе «Динамо» стало пять очков. Команда расположилась на девятом месте в таблице чемпионата. «Акрон» набрал шесть очков. Тольяттинцы идут на пятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Игрок «Акрона» Данилин перешёл в «Торпедо» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android