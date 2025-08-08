«Акрон» ушёл от поражения в матче с «Динамо» Мх благодаря голу Беншимола в концовке

Завершился матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

На 42-й минуте матча защитник Джемал Табидзе открыл счёт в матче. На 84-й минуте нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол забил ответный мяч.

После этого матча в активе «Динамо» стало пять очков. Команда расположилась на девятом месте в таблице чемпионата. «Акрон» набрал шесть очков. Тольяттинцы идут на пятой строчке.