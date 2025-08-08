Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 8 августа, календарь, таблица

Сегодня, 8 августа, состоялся один матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча РПЛ 8 августа:

«Динамо» Махачкала — «Акрон» — 1:1.

Завтра, 9 августа, в чемпионате России будут сыграны ещё четыре матча.

В сезоне-2024/2025 чемпионом страны стал «Краснодар». Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков за 30 матчей. Второе место занял санкт-петербургский «Зенит» (66), третье — московский ЦСКА (59). Российскую Премьер-Лигу покинули подмосковные «Химки», не получив лицензию, и воронежский «Факел». Новичками лиги стали калининградская «Балтика» и «Сочи».