Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Севильи» Ромеро не исключает вариант с переходом в «Зенит» — источник

Форвард «Севильи» Ромеро не исключает вариант с переходом в «Зенит» — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Севильи» Исаак Ромеро изначально намеревался остаться в испанской команде, несмотря на интерес к нему со стороны английских клубов. Однако ситуацию изменило предложение «Зенита» о трансфере 25-летнего футболиста. Об этом сообщает La Colina de Nervión.

По информации источника, на текущий момент испанский форвард не принял окончательного решения, в связи с чем не исключён его переход в российский клуб. В «Севильи» оптимистично смотрят на потенциальный трансфер Ромеро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Ромеро с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Материалы по теме
«Зенит» сделал запрос по трансферу Исаака Ромеро, «Севилья» хочет € 30 млн — ABC.es

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android