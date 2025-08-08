Форвард «Севильи» Ромеро не исключает вариант с переходом в «Зенит» — источник

Нападающий «Севильи» Исаак Ромеро изначально намеревался остаться в испанской команде, несмотря на интерес к нему со стороны английских клубов. Однако ситуацию изменило предложение «Зенита» о трансфере 25-летнего футболиста. Об этом сообщает La Colina de Nervión.

По информации источника, на текущий момент испанский форвард не принял окончательного решения, в связи с чем не исключён его переход в российский клуб. В «Севильи» оптимистично смотрят на потенциальный трансфер Ромеро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Ромеро с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

