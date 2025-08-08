Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
21:00 Мск
Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Кубка России с «Ахматом» — РФС

Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче Кубка России с «Ахматом» — РФС
Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение, что главный судья матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) Михаил Черемных после видеопросмотра ошибочно изменил решение и назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых на 82-й минуте встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Положение руки Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. VAR ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

