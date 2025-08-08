Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Маньяков: переход в какой-нибудь второразрядный клуб Европы — не путь Фомина

Агент Маньяков: переход в какой-нибудь второразрядный клуб Европы — не путь Фомина
Аудио-версия:
Комментарии

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

— Сейчас его взгляд направлен на «Динамо». Потому что, когда в команду пришёл Валерий Георгиевич [Карпин], от Дани прозвучала интересная фраза: «С этим тренером у нас есть шансы на чемпионство». И я тоже в это верю, потому что мне симпатичны «Динамо» и сам Валерий Георгиевич. И я думаю, что просто променять капитанскую повязку и «Динамо» на какой-нибудь второразрядный клуб, пусть даже в Европе — это, наверное, не путь Фомина. И он это реально понимает.

— То есть команды из второй десятки чемпионата Испании рассматриваться не будут?
— Думаю, что нет. Во-первых, мы опять возвращаемся к политической ситуации — сейчас очень сложно совершить международный трансфер. Во-вторых, «Динамо» просто так своего капитана не отпустит. Вы сами посмотрите: когда Фомин на поле — это одна команда, когда Фомина нет — другая. В матчах, в которых Данька не играл, практически нигде результата не было. Сейчас «Динамо» его за просто так не продаст, — приводит слова Маньякова «РБ Спорт».

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем футболист сезоне сыграл четыре матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
Андрей Чернышов: не удивлён, что у «Динамо» не такие результаты, как все ожидали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android