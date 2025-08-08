Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЭСК РФС: судья ошибочно не вынес жёлтую карточку Кутицкому в матче «Краснодар» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный судья матча Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва (1:0) Иван Абросимов ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не вынес жёлтую карточку полузащитнику бело-голубых Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки. Эпизод произошёл на 11-й минуте встречи.

«Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится футболист обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки», — написано на официальном сайте РФС.

