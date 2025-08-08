Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС: судья ошибочно не вынес жёлтую карточку Кутицкому в матче «Краснодар» — «Динамо»

ЭСК РФС: судья ошибочно не вынес жёлтую карточку Кутицкому в матче «Краснодар» — «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что главный судья матча Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Москва (1:0) Иван Абросимов ошибочно не зафиксировал нарушение правил и не вынес жёлтую карточку полузащитнику бело-голубых Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки. Эпизод произошёл на 11-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Данное нарушение не является лишением соперника явной возможности забить гол, поскольку у атакующего игрока отсутствует контроль мяча, а рядом находится футболист обороняющейся команды Николас Маричаль, который может вступить в единоборство за мяч с Джоном Кордобой.

Судье следовало назначить штрафной удар в пользу «Краснодара» и вынести предупреждение игроку «Динамо» Александру Кутицкому за срыв перспективной атаки», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
ЭСК РФС: Карасёв ошибочно удалил Маркиньоса в матче «Спартака» с «Балтикой»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android