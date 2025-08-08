Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Перед играми часто смотрю его нарезки». Кисляк назвал футболиста, на которого равняется

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о полузащитнике «Барселоны» и сборной Испании Педри.

«В преддверии матча с «Рубином» хочу вам немного рассказать об игроке, на которого я смотрю уже на протяжении многих сезонов. Конечно же, это один из центральных полузащитников, на которых я стараюсь делать отдельный акцент во время просмотра матчей. Этот игрок — Педри.

Он уникален! Каждый сезон он демонстрирует стабильную игру на самом высоком уровне, неважно, это Лига чемпионов, внутренний чемпионат или матч за сборную. Везде он играет ключевую роль, и он — сердцевина всей команды. Его техническая оснащённость и видение поля — это элементы футбольного искусства.

Примечательный факт: перед играми я часто смотрю его нарезки и стараюсь перенимать что-то и использовать сначала в тренировках, а потом и в играх. Считаю Педри поистине одним из лучших игроков в мире на данный момент, и его вклад в успехи команды невозможно переоценить!» — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

