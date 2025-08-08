Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК РФС: судья верно повторно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Балтикой»

ЭСК РФС: судья верно повторно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного судьи матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Оренбург» (3:2) Евгения Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в ворота гостей. Эпизод произошёл на 20-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

«Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.

Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.

В ходе проверки VAR обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу VAR, в подобной ситуации VAR принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти», — написано на официальном сайте РФС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Сауся не опроверг предложения «Краснодара» и «Локомотива» по игроку «Балтики»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android