ЭСК РФС: судья верно повторно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Балтикой»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного судьи матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Оренбург» (3:2) Евгения Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в ворота гостей. Эпизод произошёл на 20-й минуте игры.
«Квеквескири первым играет в мяч после отскока от перекладины, тем самым вмешиваясь в игру и оказывая влияние на Максима Петрова №73, который в момент удара располагался в правильной позиции.
Данные действия игрока являются нарушением процедуры пробития пенальти.
В ходе проверки VAR обнаружил явные доказательства нарушения правил. Согласно правилам игры и протоколу VAR, в подобной ситуации VAR принимает фактическое решение о повторном пробитии пенальти», — написано на официальном сайте РФС.
