Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Челси — Байер, результат матча 8 августа 2025, счет 2:0

«Челси» обыграл «Байер» в товарищеском матче благодаря голу новичка Эстевао
Завершился товарищеский матч между лондонским «Челси» и леверкузенским «Байером». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «синих». Трансляцию этого матча можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Эстевао – 18'     2:0 Педро – 90+1'    

На 18-й минуте единственный мяч в игре забил нападающий «Челси» Эстевао, который прибыл в лондонский клуб 5 августа. На 90+1-й минуте форвард Жоао Педро укрепил преимущество «синих».

В сезоне-2024/2025 «синие» заработали 69 очков в английской Премьер-лиге и заняли четвёртое место. Также команда Энцо Марески стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира. По итогам минувшего сезона чемпионата Германии «фармацевты» набрали 69 очков и заняли второе место, отстав от «Баварии» на 13 очков.

