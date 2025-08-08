«Интер» в меньшинстве совершил камбэк и обыграл «Монако» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Монако» и итальянский «Интер». Игра проходила в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.
В начале игры счёт открыл нападающий «Монако» Магнес Аклиуш. На 36-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу получил красную карточку. В середине второго тайма форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес восстановил равновесие. На 80-й минуте нападающий Анж-Йоан Бонни вывел «нерадзурри» вперёд.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 65-й минуте матча.
В минувшем сезоне эти команды встречались между собой на общем этапе Лиги чемпионов. Матч 8-го тура завершился разгромной победой миланского «Интера» со счётом 3:0. Миланцы впоследствии дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:5).
