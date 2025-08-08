Скидки
Монако — Интер М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Монако — Интер, результат матча 8 августа 2025, счет 1:2

«Интер» в меньшинстве совершил камбэк и обыграл «Монако» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались французский «Монако» и итальянский «Интер». Игра проходила в Монако в рамках летних учебно-тренировочных сборов команд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
08 августа 2025, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
2-й тайм
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Аклиуш – 2'     1:1 Мартинес – 60'     1:2 Бонни – 80'    
Удаления: нет / Чалханоглу – 36'

В начале игры счёт открыл нападающий «Монако» Магнес Аклиуш. На 36-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу получил красную карточку. В середине второго тайма форвард итальянской команды Лаутаро Мартинес восстановил равновесие. На 80-й минуте нападающий Анж-Йоан Бонни вывел «нерадзурри» вперёд.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин появился на поле на 65-й минуте матча.

В минувшем сезоне эти команды встречались между собой на общем этапе Лиги чемпионов. Матч 8-го тура завершился разгромной победой миланского «Интера» со счётом 3:0. Миланцы впоследствии дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ» (0:5).

