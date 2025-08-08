Скидки
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» объявил о трансфере Вильфреда Ндиди

«Бешикташ» объявил о трансфере Вильфреда Ндиди
Комментарии

Турецкий «Бешикташ» объявил о трансфере нигерийского полузащитника Вильфреда Ндиди из английского «Лестера». Контракт с футболистом рассчитан до лета 2028 года.

Фото: ФК «Бешикташ»

«С клубом достигнуто соглашение о переходе профессионального футболиста Вильфреда Ндиди. С Ндиди подписан контракт сроком на три года с возможностью продления ещё на сезон. Общая сумма трансфера в размере 8 млн будет выплачена ФК «Лестер», — говорится в заявлении на официальном сайте клубе.

В 30 встречах клубного сезона-2024/2025 Ндиди забил один гол и отдал пять голевых передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Вильфреда составляет € 15 млн.

