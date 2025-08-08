Арбитр верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на первой минуте матча с «Зенитом» — РФС
Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение, что главный судья матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Артём Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота красно-синих на первой минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Игорь Дивеев касается мяча частью руки, которая в соответствии с правилами, не является наказуемой. Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.
