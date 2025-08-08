Арбитр верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на первой минуте матча с «Зенитом» — РФС

Департамент судейства и инспектирования РФС принял решение, что главный судья матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) Артём Чистяков правильно не назначил пенальти в ворота красно-синих на первой минуте встречи.

«Игорь Дивеев касается мяча частью руки, которая в соответствии с правилами, не является наказуемой. Для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра продолжить игру», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

Самые титулованные футбольные клубы России: