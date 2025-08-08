Андрей Аршавин: махачкалинское «Динамо» дома практически любую команду связывает

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о поле на домашней арене махачкалинского «Динамо». Команда выступает на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«Махачкалинское «Динамо» дома практически любую команду связывает. За редким исключением команда соперника может победить в два или три мяча. Это типичная игра для «Динамо». Сколько в Махачкале уже не был и не играл, поле перестилают, оно держится какое‑то время, а потом всё, грунт садится. Трава начинает ехать. Думаю, что это тоже тормозит игру», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В матче 4-го тура махачкалинское «Динамо» принимало на своём поле «Акрон». Встреча завершилась вничью — 1:1.