Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Акроном» — РФС

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал решение главного арбитра матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком» (1:1) Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота красно-белых на 90+3-й минуте встречи. 11-метровый удар реализовал форвард тольяттинской команды Артём Дзюба, сравняв счёт в игре.

«Защитник, пытаясь сыграть в мяч, бьёт по ноге соперника, тем самым нарушая правила игры. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

