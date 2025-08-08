Судья верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце матча РПЛ с «Акроном» — РФС
Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) поддержал решение главного арбитра матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком» (1:1) Павла Кукуяна назначить пенальти в ворота красно-белых на 90+3-й минуте встречи. 11-метровый удар реализовал форвард тольяттинской команды Артём Дзюба, сравняв счёт в игре.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Защитник, пытаясь сыграть в мяч, бьёт по ноге соперника, тем самым нарушая правила игры. VAR проанализировал игровой эпизод и правильно подтвердил решение арбитра назначить пенальти», — сказано в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.
