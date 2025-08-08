Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Блудный сын, который вернулся». Голкипер «Зенита» Кержаков — о Венделе

«Блудный сын, который вернулся». Голкипер «Зенита» Кержаков — о Венделе
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о бразильском полузащитнике клуба Венделе. Напомним, этим летом бразильский хавбек был близок к уходу из «Зенита», но на данный момент всё ещё остаётся игроком команды Сергея Семака.

— В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?
— Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается). Но если серьёзно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально. Где-то, возможно, не договорились, из-за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 9 августа на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:30 мск.

Материалы по теме
Михаил Кержаков озвучил цель «Зенита» на этот сезон РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android