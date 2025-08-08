«Блудный сын, который вернулся». Голкипер «Зенита» Кержаков — о Венделе

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков ответил на вопрос о бразильском полузащитнике клуба Венделе. Напомним, этим летом бразильский хавбек был близок к уходу из «Зенита», но на данный момент всё ещё остаётся игроком команды Сергея Семака.

— В «Зенит» вернулся Вендел. Сергей Семак сказал, что команда воспринимает его именно как Вендела. А что это значит?

— Нечто вроде «блудный сын, который вернулся» (улыбается). Но если серьёзно, я лично не знаю, с чем связана вся эта ситуация. Видимо, трансферная история. Поэтому сейчас такой поздний приезд Вендела воспринимаю нормально. Где-то, возможно, не договорились, из-за этого он столько пропустил. Но его прежние опоздания воспринимались острее, — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

В матче 4-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с «Ахматом». Матч пройдёт 9 августа на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:30 мск.