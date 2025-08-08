Дивеев: в России для меня есть только ЦСКА? Не хочу так категорично говорить

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос о своём будущем.

— Можешь сказать, что в России теперь для тебя есть только одна команда — ЦСКА?

— Следующий вопрос (смеётся). Не хочу так категорично говорить. Знаешь, всё бывает. Поэтому не буду ничего говорить об этом, — приводит слова Дивеева Legalbet.

Защитник был арендован московским клубом у «Уфы» зимой 2019 года. Летом указанного года Дивеев перешёл в ЦСКА на постоянной основе. За этот период 25-летний футболист принял участие в 188 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 8 млн.

