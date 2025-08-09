Скидки
Дзюба и Сперцян — самые результативные футболисты РПЛ в 2025 году

Дзюба и Сперцян — самые результативные футболисты РПЛ в 2025 году
36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба и атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян являются самыми результативными игроками Мир Российской Премьер-Лиги в 2025 году. Оба футболиста выполнили 12 результативных действий. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Вторую строчку делят форвард «Рубина» Мирлинд Даку и нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев — 11. Замыкает тройку лидеров форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв (10).

Подчёркивается, что Дзюба отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в 16 матчах, поучаствовав ровно в половине из 24 голов тольяттинской команды в 2025 году. Ни у кого из его одноклубников нет больше пяти результативных действий в нынешнем году.

Лучший бомбардир в истории России:

