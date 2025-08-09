Скидки
«Реал» объявил о продлении контракта с форвардом Торресом до 2030 года

«Реал» объявил о продлении контракта с форвардом Торресом до 2030 года
Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил, что договорился о продлении контракта с 21-летним центральным нападающим Гонсало Торресом до 30 июня 2030 года. Подчёркивается, что игрок теперь будет частью первой команды «сливочных».

Ранее СМИ сообщали, что по новому трудовому соглашению отступные испанского футболиста будут увеличены до € 1 млрд.

Торрес оказался в системе «Королевского клуба» в 2014 году в возрасте 10 лет. Нынешним летом нападающий принял участие в шести матчах клубного чемпионата мира, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

