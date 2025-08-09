Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» закрыла дисциплинарное дело тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку

«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген подписал необходимые документы для отправки их в Медицинский комитет Ла Лиги.

«Клуб сообщает, что Марк-Андре тер Штеген подписал разрешение, необходимое, чтобы клуб мог отправить в Ла Лигу медицинское заключение о его операции.

Дисциплинарное дело закрыто, и игрок снова становится капитаном основной команды с немедленным вступлением решения в силу», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний голкипер отказывается подписывать медицинское заключение из-за расхождений с «Барселоной» в оценках сроков его восстановления после операции на пояснице. Также появлялась версия, что таким способом немецкий футболист хочет не дать «блаугране» зарегистрировать нового вратаря Жоана Гарсию.

