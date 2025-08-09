Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» закрыла дисциплинарное дело тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку

«Барселона» закрыла дисциплинарное дело тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте проинформировала, что вратарь команды Марк-Андре тер Штеген подписал необходимые документы для отправки их в Медицинский комитет Ла Лиги.

«Клуб сообщает, что Марк-Андре тер Штеген подписал разрешение, необходимое, чтобы клуб мог отправить в Ла Лигу медицинское заключение о его операции.

Дисциплинарное дело закрыто, и игрок снова становится капитаном основной команды с немедленным вступлением решения в силу», — сказано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее СМИ сообщали, что 33-летний голкипер отказывается подписывать медицинское заключение из-за расхождений с «Барселоной» в оценках сроков его восстановления после операции на пояснице. Также появлялась версия, что таким способом немецкий футболист хочет не дать «блаугране» зарегистрировать нового вратаря Жоана Гарсию.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» лишила тер Штегена капитанской повязки, новый капитан — Араухо

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android