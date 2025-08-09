Скидки
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
«Реал» объявил об уходе Рейниера, купленного в 2020 году за сумму около € 30 млн

Мадридский «Реал» объявил об уходе 23-летнего полузащитника Рейниера. Бразилец стал футболистом «Атлетико Минейро».

«Реал» Мадрид выражает ему свою благодарность и теплоту за годы, проведённые в нашем клубе, и желает ему и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Рейниер перебрался в «Реал» из «Фламенго» в январе 2020 года за сумму около € 30 млн. Однако за пять лет он так и не смог закрепиться в первой команде, не сыграв ни одного матча за основу.

За это время полузащитник четыре раза уходил в аренду — в дортмундскую «Боруссию», «Жирону», «Фрозиноне» и «Гранаду». По данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Рейниера составляет € 1,5 млн.

