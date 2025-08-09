Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола сообщил, что Родри получил серьёзную травму на клубном ЧМ

Гвардиола сообщил, что Родри получил серьёзную травму на клубном ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проинформировал, что полузащитник команды Родри получил серьёзное повреждение во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4 д. вр.).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
01 июля 2025, вторник. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 4
ДВ
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Б. Силва – 9'     1:1 Леонардо – 46'     1:2 Малком – 52'     2:2 Холанд – 55'     2:3 Кулибали – 94'     3:3 Фоден – 104'     3:4 Леонардо – 112'    

«Родри идёт на поправку, но в последней игре с «Аль-Хилялем» он получил серьёзную травму. За последние несколько дней он стал лучше тренироваться, и, надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме.

Надеюсь, в этих встречах он сможет отыграть несколько минут, но главное, чтобы у него не было боли, ведь мы не хотим, чтобы Родри вернулся с травмой. Изо всех сил стараемся этого избежать. Последние две тренировки Родри провёл с нами, и это радует», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ближайшая пауза на матчи сборных состоится в начале сентября.

Родри порвал крестообразные связки в сентябре 2024 года, из-за чего пропустил большую часть минувшего сезона.

Материалы по теме
Президент «Реала» Перес готов лично провести переговоры с Родри — Cadena Ser

Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android