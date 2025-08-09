Гвардиола сообщил, что Родри получил серьёзную травму на клубном ЧМ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проинформировал, что полузащитник команды Родри получил серьёзное повреждение во время матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с «Аль-Хилялем» (3:4 д. вр.).
«Родри идёт на поправку, но в последней игре с «Аль-Хилялем» он получил серьёзную травму. За последние несколько дней он стал лучше тренироваться, и, надеюсь, после перерыва на матчи сборных он будет в отличной форме.
Надеюсь, в этих встречах он сможет отыграть несколько минут, но главное, чтобы у него не было боли, ведь мы не хотим, чтобы Родри вернулся с травмой. Изо всех сил стараемся этого избежать. Последние две тренировки Родри провёл с нами, и это радует», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Ближайшая пауза на матчи сборных состоится в начале сентября.
Родри порвал крестообразные связки в сентябре 2024 года, из-за чего пропустил большую часть минувшего сезона.
Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:
