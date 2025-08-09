Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: Умяров заслужил продление контракта со «Спартаком»

Аршавин: Умяров заслужил продление контракта со «Спартаком»
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, который продлил контракт с красно-белыми. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

«Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить, как он провёл прошлый сезон. Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака». Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600-800 тыс. Введут новый лимит, он и четыре [миллиона] будет получать. Продление контракта он заслужил», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Спартак» объявил о продлении контракта с Умяровым до 2029 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android