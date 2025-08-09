Аршавин: Умяров заслужил продление контракта со «Спартаком»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике «Спартака» Наиле Умярове, который продлил контракт с красно-белыми. Новое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года.

«Я не фанат Умярова, не был им никогда. Но нужно отметить, как он провёл прошлый сезон. Умяров превратился в одного из важных игроков «Спартака». Если взять рынок, то сколько бы в Европе заплатили Умярову? Думаю, что 600-800 тыс. Введут новый лимит, он и четыре [миллиона] будет получать. Продление контракта он заслужил», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».