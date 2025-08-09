Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»

Андрей Аршавин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские «Локомотив» и «Спартак». Встреча состоится 9 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остаётся. «Спартак» по именам мастеровитее. По игре всё построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков. Никто не знает, как сложится. У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвёртую красную карточку [в сезоне] игроку «Спартака», но рука судьи дрогнет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Аршавин: Умяров заслужил продление контракта со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android