Андрей Аршавин назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют московские «Локомотив» и «Спартак». Встреча состоится 9 августа.

«Локомотив» выглядит предпочтительнее. Команда начала хорошо новый сезон. Новички пришлись ко двору. Мне кажется, что проблема в центре обороны остаётся. «Спартак» по именам мастеровитее. По игре всё построено на индивидуальных качествах футболистов, там много хороших игроков. Никто не знает, как сложится. У меня другой вопрос, мне кажется, что будет момент, когда надо будет показать четвёртую красную карточку [в сезоне] игроку «Спартака», но рука судьи дрогнет», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».