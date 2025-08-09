Скидки
Главная Футбол Новости

Ямаль попрощался с Иньиго Мартинесом, близким к переходу в «Аль-Наср»

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль в своём аккаунте в социальной сети обратился к центральному защитнику сине-гранатовых Иньиго Мартинесу, который, по последней информации СМИ, в ближайшее время станет футболистом «Аль-Насра».

«Спасибо за всё, капитан», — написал испанский вингер.

Ранее сообщалось, что Мартинес беспрепятственно разорвёт контракт с «блауграной», после чего заключит трудовое соглашение с «Аль-Насром», рассчитанное до июня 2026 года с возможностью продления до июня 2027 года.

Центральный защитник является игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

