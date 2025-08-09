Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Удинезе. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Точно не будет 10:0». Аршавин высказался об октябрьском матче сборной России с Боливией

«Точно не будет 10:0». Аршавин высказался об октябрьском матче сборной России с Боливией
Комментарии

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Боливии. Встреча пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».

«Интересно сыграть со сборной Боливии и проверить свой уровень. Точно не будет 10:0. Думаю, что нас ожидает информативный матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром. В октябре россияне также сыграют с Ираном.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Материалы по теме
Официально
Сборная России проведёт товарищеский матч с Боливией в Москве

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android