«Точно не будет 10:0». Аршавин высказался об октябрьском матче сборной России с Боливией

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Боливии. Встреча пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».
«Интересно сыграть со сборной Боливии и проверить свой уровень. Точно не будет 10:0. Думаю, что нас ожидает информативный матч», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что в сентябрьскую международную паузу сборная России встретится с Иорданией и Катаром. В октябре россияне также сыграют с Ираном.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.
