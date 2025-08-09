Григорян объяснил лидерство «Локомотива» в РПЛ

Российский тренер Александр Григорян поделился мыслями о конкуренции в составе лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Локомотива» после трёх туров чемпионата. В активе команды Михаила Галактионова 9 очков.

«Карпукас в идеальном состоянии, Баринов и Батраков — один из самых сильных треугольников в РПЛ. Также «Локомотив» очень укрепил фланги. Руденко и Бакаев конкурируют с Пиняевым и Самошниковым. Пока не разыгрался Комличенко, но его присутствие разбудило Воробьёва. Получается, что есть и две топовые «девятки». Сегодняшний «Локомотив» гораздо более мощный в плане замен. У него выросло качество обоймы, что позволяет надеяться на стабильность», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

В матче 4-го тура соревнований железнодорожники сыграют в дерби со «Спартаком» на домашней арене.

