«ПСЖ» выставил Доннарумму на продажу — Николо Скира

Французский «Пари Сен-Жермен» выставил итальянского вратаря основной команды Джанлуиджи Доннарумму на продажу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, соглашение о продлении контракта между итальянцем и «ПСЖ» не было достигнуто. Отмечается, что парижане не намерены отпускать футболиста бесплатно летом 2026 года по истечении срока контракта.

Ранее сообщалось, что парижский гранд завершает подписание вратаря «Лилля» Люки Шевалье, который подпишет пятилетний контракт.

Доннарумме 26 лет. Он перебрался в «ПСЖ» из «Милана» в 2021 году. С тех пор футболист провёл 161 матч во всех турнирах, в которых пропустил 156 мячей. В 56 играх итальянец отыграл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянца в € 40 млн.

