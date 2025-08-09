Стало известно, сколько «ПСЖ» хочет получить за трансфер Доннаруммы

Французский «Пари Сен-Жермен» намерен получить за трансфер своего голкипера 26-летнего итальянца Джанлуиджи Доннаруммы £ 26 млн (чуть более € 30 млн). Об этом сообщает журналист и инсайдер Give Me Sport Бен Джейкобс в соцсети X.
По информации источника, сам футболист хотел бы продолжить свою карьеру в английской Премьер-Лиге, поэтому ранее отклонил выгодные предложения турецкого «Галатасарая» и саудовского «Аль-Иттихада».
Ранее стало известно, что переговоры о продлении контракта между Доннаруммой и французским грандом зашли в тупик, в связи с чем руководство выставило итальянца на продажу. При этом на замену ему клуб подпишет Люку Шевалье из «Лилля».
