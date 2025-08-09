Стало известно, как «Реал» распределил номера между Эндриком и Гонсало Торресом

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик будет выступать под девятым номером в новом сезоне испанской Ла Лиги — 2025/2026. Об этом стало известно на официально сайте испанской команды.

19-летний бразилец сменил номер после того, как девятку оставил нападающий Килиан Мбаппе. Француз, как ранее стало известно, будет новой десяткой команды в связи с уходом хорвата Луки Модрича. В минувшей кампании Эндрик выступал в «Королевском клубе» под 16-м номером.

21-летний испанский нападающий Гонсало Гарсия Торрес, недавно продливший свой контракт со «сливочными» до 2030 года и зарегистрированный в первой команде, взял освободившийся номер Эндрика — 16.

Ранее, по слухам, Эндрик мог покинуть команду летом, но получил несколько травм, из-за которых это стало невозможным. При этом Гонсало должен был получить девятый номер.

Материалы по теме Официально «Реал» объявил о продлении контракта с форвардом Торресом до 2030 года

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: