«Ты больной?!» Павлюченко — о диалоге с президентом «Тоттенхэма» перед переходом в «Локо»

Бывший нападающий сборной России, на клубном уровне известный по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм» Роман Павлюченко ответил на вопрос о чувствах по случаю возвращения в Российскую Премьер-Лигу из чемпионата Англии в 2012 году, поделившись историей о разговоре с президентом «шпор» Дэниелом Леви.

— Ты жалеешь, что уехал из Англии в итоге?

— Ну да, есть такое. Представляешь, я из Англии уехал, и мой первый выезд командой — в Пермь, на искусственное поле, где там болельщиков нет, блин, вообще, с раздевалками этими. Конечно, я потом жалел. Я мог остаться, мне и президент клуба говорил: «Ром, я вообще не понимаю, как можно?!» Я ему говорю: «Продайте меня». Как раз чемпионат Европы на носу, ещё Дик Адвокат говорит: «Если ты играть не будешь, я тебя не вызову». У меня всё заклинило — как, Европу я пропущу? Я: «Давайте, продавайте!» И агенту: «Всё, продавайте меня, я не хочу».

И Леви ко мне домой сам приехал на машине. Стук в дверь, я открываю — стоит Леви. А он простой, ни охраны, ничего. Спокойно приехал, зашёл. Так вот мы сели на кухне, с женой, и он мне говорит: «Ром, ты это, больной?! Как, как можно проситься уехать в Россию, когда вот Англия?». Говорит: «Сегодня Реднапп есть, завтра его не будет». Я говорю: «Ну мне надо играть, Европа». Он говорит: «Да потерпи, потерпи». Я говорю: «Да нет, пожалуйста!» И всё. И он говорит: «Хорошо, я тебя услышал», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

За период карьеры в Англии с 2008 по 2012 годы Роман сыграл 113 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 10 результативных передач.

