Беньямин Шешко отправился в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» — Романо

Беньямин Шешко отправился в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед» — Романо
«Манчестер Юнайтед» завершил переговоры с немецким «Лейпцигом» по переходу форварда Беньямина Шешко, после чего футболист вылетел в Англию для подписания контракта. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сегодня, 9 августа, 22‑летний словенец примет участие в презентации на «Олд Траффорд». Сумма трансфера оценивается в € 85 млн, из которых € 76,5 млн фиксированные выплаты и € 8,5 млн бонусы.

Ранее сообщалось, что контракт Шешко с манкунианцами будет рассчитан до 2030 года.

Шешко перешёл в «Лейпциг» летом 2023 года. За немецкую команду он провёл 87 матчей, забив 39 мячей и отдав восемь результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.

