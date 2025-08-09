Департамент судейства объявил об ошибочном назначении пенальти на Соболеве в матче Кубка

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС сделал заявление о спорном эпизоде с назначенным пенальти в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» — «Зенит» (1:2). Отмечается, что ДСИ указал, что положение руки форварда санкт-петербургской команды Александра Соболева не подлежало санкции: мяч попал в кисть, находившуюся близко к телу и не выполнявшую движения навстречу мячу.

«Положение руки Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. VAR ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в видео на официальной странице РФС в социальной сети VK.

Отметим, изначально арбитр не стал назначать 11-метровый в пользу грозненского клуба, но потом изменил решение после консультации с VAR.

