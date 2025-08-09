Скидки
Лидс Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Джанлуиджи Доннаруммой

«Нужен вратарь?» Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Джанлуиджи Доннаруммой
Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с итальянским вратарём французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой.

«Нужен вратарь?:)» — написал Ротенберг.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист будет развивать детско-юношеский и молодёжный хоккей.

26-летний Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года после перехода из «Милана». На данный момент в СМИ сообщается, что итальянец покинет французский гранд этим летом.

Ранее Ротенберг опубликовал фотографию с вратарём хоккейного «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестёркиным, сделав аналогичную подпись.

