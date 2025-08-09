Скидки
Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов крайне недоволен вратарской ситуацией в команде и зол на руководство парижан, в частности, на спортивного директора Луиша Кампуша. Об этом сообщает французское издание Foot01.

По информации источника, Сафонов считает, что многие обещания Кампуша, который вёл трансфер Матвея год назад, не были выполнены, а сейчас российского вратаря и вовсе подталкивают к уходу из клуба. В частности, россиянина предлагали многим клубам Европы, включая «Галатасарай», которые пока не считает его приоритетом.

Подчёркивается, что во французском клубе решили полностью «пересобрать» вратарскую линию: продать Сафонова, испанца Арнау Тенаса и итальянца Джанлуиджи Доннарумму. Утверждается, что первым номером парижане видят потенциального новичка из «Лилля» Люку Шевалье, а вторым — недавно подписанного из «Ромы» 19-летнего итальяно-бразильца Ренато Марина.

Кроме того, источником отмечается, что потенциальное подписание украинского защитника Илья Забарного из «Борнмута» делает «нежелательным» присутствие Матвея в составе в дальнейшей перспективе.

