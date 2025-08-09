Скидки
Лидс Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
17:00 Мск
Арне Слот — о гибели Диогу Жоты: эта трагедия, конечно, сильно повлияла на нас

Арне Слот — о гибели Диогу Жоты: эта трагедия, конечно, сильно повлияла на нас
Главный тренер «Ливерпуля» Арен Слот высказался о погибшем в результате ДТП вингере Диогу Жоту. Футболист и его брат погибли в результате ДТП в Испании. Жоте было 28 лет.

«Во-первых, эта трагедия, конечно, сильно повлияла на нас. Но, опять же, гораздо сильнее она повлияла на его жену, детей и родителей. Но и на нас она тоже повлияла, это точно. Каждый раз, когда мы где-то были, нам отдавали дань уважения, и это было очень эмоционально и впечатляюще», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Наибольшую известность Жоте принесли выступления за «Ливерпуль». В составе этого клуба португалец стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

