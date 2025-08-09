Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак-Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на вероятный трансфер Забарного в «ПСЖ»

Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на вероятный трансфер Забарного в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о вероятном переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ».

«Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

«Борнмут» в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счёт своей работы, за счёт командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде – я не знаю, был или есть. Но «ПСЖ» играет по-другому.

«ПСЖ» – это фаворит в чемпионате. Если «ПСЖ» не выиграет чемпионат – это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперёд.

Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Ребров в эфире YouTube канала «УПЛ ТБ».

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» согласовал переход Забарного и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

Материалы по теме
Илья Забарный переходит в «ПСЖ» за € 67 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android