Тренер сборной Украины Ребров отреагировал на вероятный трансфер Забарного в «ПСЖ»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями о вероятном переходе Ильи Забарного из «Борнмута» в «ПСЖ».

«Я очень рад. Во-первых, для Украины это очень большое событие. Игрок национальной сборной Украины может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Я думаю, что это очень сильная и большая команда.

«Борнмут» в АПЛ никогда не является фаворитом. Они, я считаю, добились всего за счёт своей работы, за счёт командного труда, и Илья был очень важным игроком в этой команде – я не знаю, был или есть. Но «ПСЖ» играет по-другому.

«ПСЖ» – это фаворит в чемпионате. Если «ПСЖ» не выиграет чемпионат – это какая-то катастрофа. Наверное, нагрузка в обороне в этой команде немножко ниже, но я уверен, что для Украины, для самого Ильи это очень большой шаг вперёд.

Я думаю, это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов», – сказал Ребров в эфире YouTube канала «УПЛ ТБ».

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» согласовал переход Забарного и в ближайшее время об этом будет объявлено официально.

