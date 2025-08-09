Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак-Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его 10-ку забрал Коул Палмер

Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его 10-ку забрал Коул Палмер
Комментарии

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал игровые номера футболистов на сезон-2025/26.

В списке игроков нет украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранён от футбола за нарушение антидопинговых правил. Его 10-й номер получил нападающий Коул Палмер.

Ранее английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявку «Челси» на сезон-2025/26, в которую Мудрик попал.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене 17 августа. Начало матча — в 16:00.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
«Челси» включил в заявку на сезон отстранённого за допинг Михаила Мудрика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android