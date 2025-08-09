Мудрик не вошёл в список игроков «Челси» с номерами на сезон. Его 10-ку забрал Коул Палмер

«Челси» на своём официальном сайте опубликовал игровые номера футболистов на сезон-2025/26.

В списке игроков нет украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранён от футбола за нарушение антидопинговых правил. Его 10-й номер получил нападающий Коул Палмер.

Ранее английская Премьер-лига (АПЛ) опубликовала заявку «Челси» на сезон-2025/26, в которую Мудрик попал.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать в суд на футболиста в случае, если его признают виновным в употреблении допинга, с целью потребовать компенсацию за нарушение условий контракта. В первом матче нового сезона АПЛ «синие» сыграют с «Кристал Пэлас» на домашней арене 17 августа. Начало матча — в 16:00.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки