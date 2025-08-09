Экс-игрок «Спартака» Роман Павлюченко ответил, для чего играют в футбол

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива», а ныне тренер «Родины»-2 Роман Павлюченко ответил на вопрос, для чего играют в футбол. Павлюченко родился 15 декабря 1981 года в посёлке Мостовской Краснодарского края. С 2002 по 2008 год Роман играл за «Спартак», потом перешёл в лондонский «Тоттенхэм». В 2012-м форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

«Ну так, чтобы поиграть там, получать зарплату – я футболист. Футболист, если ставит какую-то цель, он должен играть и в сборной, играть в таких турнирах, как Лига чемпионов, чемпионат Европы, чемпионат мира. Блин, ну мы же ради этого там с шести лет всю жизнь ******, не знаю, как кони, блин, чтобы попасть туда, правильно? Вот в этом кайф футбола», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

В 2021 году Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это личными и семейными обстоятельствами.