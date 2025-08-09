Скидки
Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сделал заявление по будущему Александра Исака

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау сделал заявление по будущему Александра Исака
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался по поводу ситуации с будущим нападающего Александра Исака, который не тренируется с командой из-за желания сменить клуб.

«Мы вели обсуждения, и на данный момент ясно, что он не может быть в составе команды. Я не знаю, как долго это продлится. Обсуждения между нами должны оставаться конфиденциальными, но ясно, что сейчас я не могу включить его в команду.

Я хочу, чтобы Алекс играл сегодня. Я хочу, чтобы он тренировался завтра. Мы бы с удовольствием видели его в составе — позвольте мне это ясно дать понять. Во мне нет ни капли сомнений в этом желании. Но я не думаю, что ситуация изменится до матча с «Астон Виллой». Очень обидно, что мы теряем такого важного игрока.

Он находится здесь, так что, конечно, у него есть будущее в «Ньюкасле». Со стороны клуба и всех, кто с ним связан, мы бы очень хотели, чтобы он снова был с командой. Но для этого должны быть соблюдены определённые условия. Он здесь, у него контракт с нами, и пока это так, конечно, остаётся шанс, что он снова сыграет за «Ньюкасл». Но я не знаю, что принесёт будущее.

Он тренируется позже, чем остальная команда. После турне у нас были обсуждения всего, что произошло за это время. Но если говорить о дисциплинарных мерах — думаю, их пока не было.

Обязать его остаться? Это не так просто, иначе мы бы уже давно это сделали. Я не думаю, что сейчас у нас есть возможность это сделать. Он не играет не из-за проблем с физической формой. Его травма бедра прошла. С физической формой у него всё в порядке», — приводит слова Хау Daily Mail.

Ранее сообщалось, что форвард хочет перейти в «Ливерпуль».

Материалы по теме
