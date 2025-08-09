Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон»

Английский «Саутгемптон» в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу армянского полузащитника «Красноадара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, игрок знает об интересе английского клуба и заинтересован в проекте. Он не скрывает своего желания перейти в новый клуб. Также сообщается, что английский клуб считает Сперцяна выдающимся игроком. Тренер и спортивный директор «Саутгемптона» видят в нём футболиста, формирующего систему и «настоящего дирижёра».

Ранее информацию о новом предложении и интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона» сообщил армянский агент Вадим Оганян.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 45 голами и 35 результативными передачами.

