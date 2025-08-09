Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак-Москва. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон»

Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон»
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Саутгемптон» в ближайшее время сделает новое предложение по трансферу армянского полузащитника «Красноадара» Эдуарда Сперцяна, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, игрок знает об интересе английского клуба и заинтересован в проекте. Он не скрывает своего желания перейти в новый клуб. Также сообщается, что английский клуб считает Сперцяна выдающимся игроком. Тренер и спортивный директор «Саутгемптона» видят в нём футболиста, формирующего систему и «настоящего дирижёра».

Ранее информацию о новом предложении и интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона» сообщил армянский агент Вадим Оганян.

Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» полузащитник принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 45 голами и 35 результативными передачами.

Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

Материалы по теме
Армянский агент высказался о возможном переходе Сперцяна в «Саутгемптон» из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android