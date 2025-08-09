В Турции сообщили, какую зарплату предложил «Спартак» защитнику «Фенербахче» Джику

Московский «Спартак» по-прежнему ведёт переговоры с «Фенербахче» о приобретении 31-летнего центрального защитника Александера Джику, сообщает популярный турецкий канал Fener Habers в соцсети Х.

По данным источника, за трансфер игрока стамбульскому клубу предложили € 5 млн, а самому игроку оклад в € 2,3 млн в год.

Ранее сообщалось, что Джику не входит в планы главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, поэтому турецкий клуб готов отпустить его в «Спартак». Александер выступает за «Фенербахче» с 2023-го, действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ганского защитника в € 6,5 млн. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей и забил один гол.

