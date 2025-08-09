Скидки
Эвертон — Рома. Прямая трансляция
17:00 Мск
Матч-центр:
Журналист сообщил, как тренер «Галатасарая» отреагировал на кандидатуру Матвея Сафонова

Популярный турецкий журналист Якуб Чинар рассказал о том, как главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук отреагировал на предложение приобрести российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Запасной вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов был предложен «Галатасараю» через агентов. Окану Буруку это имя не понравилось», — сообщил журналист в подкасте на YouTube-канале Yeni Açık.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» ищет вариант трудоустройства для Сафонова в связи с покупкой украинского защитника Ильи Забарного, который, по слухам, отказался играть в одной команде с российским вратарём на политической почве.

Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира

