Экс-игрок «МЮ» Харгривз считает, что «дьяволы» закончат сезон АПЛ на 7-м месте в таблице

Бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз спрогнозировал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам грядущего сезона. По мнению Харгривза, чемпионом Англии вновь станет «Ливерпуль», а «Манчестер Юнайтед» займёт седьмое место.
Первая семёрка команда АПЛ в сезоне-2025/2026 по версии Оуэна Харгривза будет выглядеть следующим образом:
1. «Ливерпуль».
2. «Арсенал».
3. «Манчестер Сити».
4. «Челси».
5. «Ньюкасл».
6. «Тоттенхэм».
7. «Манчестер Юнайтед».
Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Завершится турнир 24 мая 2026 года. В этот день все 20 команд АПЛ начнут матчи в одно и то же время — в 18:00 мск.