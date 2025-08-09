Экс-игрок «МЮ» Харгривз считает, что «дьяволы» закончат сезон АПЛ на 7-м месте в таблице

Бывший полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз спрогнозировал, кто выиграет английскую Премьер-лигу по итогам грядущего сезона. По мнению Харгривза, чемпионом Англии вновь станет «Ливерпуль», а «Манчестер Юнайтед» займёт седьмое место.

Первая семёрка команда АПЛ в сезоне-2025/2026 по версии Оуэна Харгривза будет выглядеть следующим образом:

1. «Ливерпуль».

2. «Арсенал».

3. «Манчестер Сити».

4. «Челси».

5. «Ньюкасл».

6. «Тоттенхэм».

7. «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон английской Премьер-лиги стартует 15 августа матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом». Завершится турнир 24 мая 2026 года. В этот день все 20 команд АПЛ начнут матчи в одно и то же время — в 18:00 мск.