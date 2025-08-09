Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Эвертон — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это позор». Тьерри Анри — об игроке, который так и не получил «Золотой мяч»

«Это позор». Тьерри Анри — об игроке, который так и не получил «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает, что бывший английский полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заслужил «Золотой мяч» во время своей карьеры.

«За победителей «Золотого мяча» голосуют как хотят, и когда вы смотрите на голосование каждый год, видите первые три фамилии и думаете: «Вы серьёзно?»

Например, это позор, что Джеррард не получил награду после стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году, я считаю Стивена одним из величайших полузащитников всех времён», – приводит слова Анри Give me Sport.

Напомним, в стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпуль» после первого тайма проигрывал со счётом 0:3 «Милану», однако сравнял счёт во втором тайме и выиграл трофей в серии послематчевых пенальти. Один из голов во втором тайме того матча забил Джеррард.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте

Материалы по теме
Фото
Стивен Джеррард стал дедушкой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android