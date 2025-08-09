«Это позор». Тьерри Анри — об игроке, который так и не получил «Золотой мяч»

Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает, что бывший английский полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заслужил «Золотой мяч» во время своей карьеры.

«За победителей «Золотого мяча» голосуют как хотят, и когда вы смотрите на голосование каждый год, видите первые три фамилии и думаете: «Вы серьёзно?»

Например, это позор, что Джеррард не получил награду после стамбульского финала Лиги чемпионов в 2005 году, я считаю Стивена одним из величайших полузащитников всех времён», – приводит слова Анри Give me Sport.

Напомним, в стамбульском финале Лиги чемпионов 2005 года «Ливерпуль» после первого тайма проигрывал со счётом 0:3 «Милану», однако сравнял счёт во втором тайме и выиграл трофей в серии послематчевых пенальти. Один из голов во втором тайме того матча забил Джеррард.

Игроки «Ливерпуля» возложили цветы в память о Диогу Жоте