Эвертон — Рома. Прямая трансляция
«Есть два варианта». Спортивный юрист объяснил, почему «Челси» заявил Мудрика на сезон АПЛ

Спортивный юрист Илья Скоропашкин объяснил, почему лондонский «Челси» заявил отстранённого из-за допинга украинского вингера Михаила Мудрика на новый сезон АПЛ.

«Здесь есть два варианта. Это либо демонстративный жест доверия и поддержки футболиста, переживающего самый сложный период в своей карьере, либо публичное опровержение вариантов подачи иска к игроку или применения к нему других санкций со стороны клуба.

Или, вероятнее всего, уверенность клуба в успешном завершении допингового дела ещё в течение текущего сезона. То есть при снятии дисквалификации «Челси» не нужно будет ждать заявочного окна, чтобы заявить Михаила. Надо будет только обновить заявку и присвоить ему игровой номер, который пока не указан в заявке», — приводит слова Скоропашкина Блик.ua.

Напомним, в конце прошлого года Мудрик угодил в допинг-скандал. В его организме был обнаружен мельдоний, с тех пор украинец не принимал участия в официальных матчах.

