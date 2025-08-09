Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

9 августа главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, футбольные трансферы, РПЛ, НХЛ

«Барселона» вернула повязку тер Штегену, победа Вероники Кудерметовой. Главное к утру
Аудио-версия:
Каталонская «Барселона» закрыла дисциплинарное дело немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку, российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов, «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» закрыла дисциплинарное дело тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку.
  2. Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати.
  3. «Акрон» ушёл от поражения в матче с «Динамо» Мх благодаря голу Беншимола в концовке.
  4. Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати.
  5. Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати.
  6. Паула Бадоса снялась с US Open — 2025.
  7. Полина Кудерметова проиграла 124-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати.
  8. Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».
  9. Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник.
  10. Романо назвал шесть игроков, которые, вероятно, покинут «Челси» до конца трансферного окна.
  11. Журналист сообщил, как тренер «Галатасарая» отреагировал на кандидатуру Матвея Сафонова.
  12. WSJ: администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ.
  13. Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC.

Главные новости дня

