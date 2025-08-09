«Барселона» вернула повязку тер Штегену, победа Вероники Кудерметовой. Главное к утру

Каталонская «Барселона» закрыла дисциплинарное дело немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку, российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов, «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня