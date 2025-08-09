«Барселона» вернула повязку тер Штегену, победа Вероники Кудерметовой. Главное к утру
Каталонская «Барселона» закрыла дисциплинарное дело немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку, российская теннисистка Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв Сюзан Ламенс из Нидерландов, «Акрон» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» закрыла дисциплинарное дело тер Штегена и вернула ему капитанскую повязку.
- Вероника Кудерметова уверенно вышла во второй круг «тысячника» в Цинциннати.
- «Акрон» ушёл от поражения в матче с «Динамо» Мх благодаря голу Беншимола в концовке.
- Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг «тысячника» в Цинциннати.
- Камилла Рахимова проиграла Марии Саккари в первом круге турнира WTA-1000 в Цинциннати.
- Паула Бадоса снялась с US Open — 2025.
- Полина Кудерметова проиграла 124-й ракетке мира на старте «тысячника» в Цинциннати.
- Появились новые подробности возможного трансфера Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».
- Матвей Сафонов зол на руководство «ПСЖ» из-за вратарской ситуации в клубе — источник.
- Романо назвал шесть игроков, которые, вероятно, покинут «Челси» до конца трансферного окна.
- Журналист сообщил, как тренер «Галатасарая» отреагировал на кандидатуру Матвея Сафонова.
- WSJ: администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ.
- Завершивший карьеру Джон Джонс вернулся в список допинг-тестирования UFC.
