Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Расмусом Хойлундом — MEN

Ряд игроков «Манчестер Юнайтед» были недовольны, узнав о переходе форварда Расмуса Хойлунда из «Аталанты» летом 2023 года. Футболистов насторожило, что примерно за месяц до трансфера датский нападающий присоединился к агентству, которое также представляло интересы на тот момент главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, футболисты манкунианцев подчёркивают, что Хойлунд плохо отрабатывает в обороне, неактивно прессингует и слабо играет в воздухе. Отмечается, что один из руководителей «Манчестер Юнайтед» также сомневается в работоспособности 22-летнего форварда.

За период выступлений в составе «красных дьяволов» Хойлунд принял участие в 95 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

